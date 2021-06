Marokko: terreurcellen ontmanteld in Missour en Taza

De gerechtelijke politie BCIJ heeft dinsdag twee mannen gearresteerd op verdenking van banden met terreurgroep Daesh.

De twee verdachten, 24 en 37 jaar oud, waren in een vergevorderd stadium in het plannen van terreuraanslagen in Marokko.

Huisdoorzoekingen in Tamdafelt (Missour) en Béni Khellad (Taza) leidden tot de inbeslagname van elektronische apparaten, paramilitaire uniformen en wapens. Het tweetal zou het voornamelijk gemunt hebben op hoofdkwartieren van veiligheidsdiensten en militaire kazernes, meldt BCIJ.

Eén van de verdachten is eerder veroordeeld geweest voor deelname aan een terroristische organisatie. Hij werd opgepakt na zijn terugkeer uit Syrië en Irak, waar hij zich bij Daesh had gevoegd.

