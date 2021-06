Hamas: grote kans op gevangenenruil met Israël

Er is een reële kans dat op korte termijn een gevangenenruil kan plaatsvinden met bezetter Israël.

Dat zegt de voorman van verzetsbeweging Hamas in de Gazastrook Yahya Sinwar na gesprekken met het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst Abbas Kamel.

Kamel arriveerde maandagochtend in de Gazastrook voor gesprekken met de Hamas-leiding over het recente staakt-het-vuren met Israël, de wederopbouw van Gaza en de ruil van gevangenen.

In april 2016 verklaarde de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas, voor het eerst dat ze vier Israëlische soldaten in gevangenschap heeft genomen. Er werden verder geen details vrijgegeven over de identiteit of gezondheidstoestand van de gevangenen, met uitzondering van de naam van soldaat Shaol Aron.



Aan het einde van het conflict in 2014 kondigde de Israëlische regering het verlies aan van de "lichamen" van twee soldaten in de Gazastrook, namelijk Oron Shaul en Hadar Goldin. In juni 2016 veranderde het Israëlische ministerie van Veiligheid de classificatie van "dood" naar "vermist en gevangen".

Volgens Khalil al-Hayya, de plaatsvervangend leider van Hamas in Gaza, gingen de gesprekken met Kamel over het opbouwen van een strategisch partnerschap met Egypte. Al-Hayya benadrukte dat Hamas weigert de voorgenomen gevangenenruil te koppelen aan het staakt-het-vuren en de wederopbouw van Gaza.



Op zondag had Kamel een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas, ook zij bespraken het staakt-het-vuren in Gaza en de wederopbouw van het Palestijnse grondgebied. Het bezoek kwam toen de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi Caïro bezocht voor gesprekken met Egyptische functionarissen.

Een door Egypte bemiddeld bestand dat in de vroege uren van 21 mei van kracht werd, maakte een einde aan Israëls 11-daagse bombardementen op de Gazastrook.

Bij Israëlische aanvallen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever zijn minstens 289 Palestijnen omgekomen, onder wie veel vrouwen en kinderen. De luchtaanvallen hebben een spoor van vernieling achtergelaten. Ziekenhuizen, bedrijven, mediabureaus en onderwijsinstellingen behoorden tot de doelwitten van het Israëlische bezettingsleger

© MAROKKO.NL 2021