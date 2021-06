GGD: Eerste teststraten sluiten vanwege afnemende vraag

Nu het coronavirus duidelijk op zijn retour is, neemt de vraag naar testen af. De eerste paar teststraten zijn dinsdag gesloten.

De GGD Brabant-Zuidoost meldt dat de testlocatie in Valkenswaard definitief dicht is. Een locatie in Eersel wordt tijdelijk gesloten, maar die gaat later weer open.

"De GGD ziet nu duidelijk dat het vaccineren zijn vruchten afwerpt", zegt programmamanager Miranda Stellink van de GGD Brabant-Zuidoost. "Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen voor een zelftest als ze geen klachten hebben." Het aantal testen in de regio is afgenomen van 2600 tot zo'n 1200 per dag. Om zo efficiënt mogelijk te werken, gaat de GGD de testcapaciteit opnieuw organiseren.

Ook sneltesten voor mensen die over de grens in Duitsland werken, zijn niet meer noodzakelijk. Daarom heeft de GGD Groningen een speciale mobiele teststraat gesloten die voor dat doel was ingericht op de grens tussen Nieuweschans en Bunde. Nu Nederland voor de Duitse regering niet meer geldt als hoogrisicogebied, is een test niet meer verplicht voor bezoeken die korter duren dan 48 uur.



Grens

In de teststraat op de grens werden de afgelopen weken gemiddeld 73 testen per dag afgenomen. Dat kon gratis, niet alleen voor grenswerkers, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld stagelopen of mantelzorg verrichten in Duitsland.

Landelijk neemt de vraag naar testen bij de GGD ook af. Het RIVM becijferde dinsdag dat 212.292 mensen zich afgelopen week hebben laten testen bij de GGD. Dat is 11 procent minder dan een week eerder.

