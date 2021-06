Hoorzitting Ghali begon vanmorgen via videoconferentie

Polisario-voorman Brahim Ghali wordt via videoconferentie ondervraagd door een rechter van het Spaanse hooggerechtshof.

De hoorzitting begon om 10:15 uur, meldt persbureau AFP.

De separatistenleider is in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus. Zijn aanwezigheid in het Zuid-Europese land zorgt al weken voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko is verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van het Polisario-Front te verwelkomen.

Meerdere slachtoffers van het Polisario-Front hebben zich de afgelopen weken verzameld voor de ingang van het ziekenhuis in Noord-Spanje waar Ghali tegen het coronavirus wordt behandeld. Het ziekenhuis wordt bewaakt door de Spaanse politie.



Advocaten van de slachtoffers van Ghali hebben een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbank voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast hebben verscheidene mensenrechtenorganisaties Spanje opgeroepen de mensenrechtenschender op te pakken.

De rechtbank behandelt vandaag twee belangrijke klachten. Aantijgingen van martelingen werden ingediend door Fadel Breica, die de leider van de separatisten ervan beschuldigt verantwoordelijk te zijn voor zijn ontvoering in de periode van 18 juni tot 10 november 2019.



De tweede klacht betreft meerdere aantijgingen van genocide, moord, terreur, misdaden tegen de menselijkheid en ontvoering. De klachten werden ingediend door het in Spanje gevestigde Sahrawi Vereniging voor de verdediging van de Mensenrechten (ASADEDH).

Ghali is slechts één van de 28 leden van de separatistische groep en hoge Algerijnse regeringsfunctionarissen die in augustus 2012 door ASADEDH en andere slachtoffers werden aangeklaagd



Het leek er even op dat Ghali het Spaanse grondgebied zou verlaten zonder zich te hoeven verantwoorden. De Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya liet recentelijk doorschemeren dat Ghali het land niet zal verlaten alvorens hij voor de rechter verschijnt. Het was de eerste keer dat de minister zich duidelijk uitliet over de zaak.

In eerdere verklaringen weigerde de bewindsvrouw informatie te verstrekken over de omstreden juridische zaak door te verklaren dat de "rechtelijke macht onafhankelijk van de regerende macht" zou opereren, tot ongenoegen van de Marokkaanse regering.

