Marokko gaat alleenreizende minderjarigen terugnemen uit EU

Marokko neemt voortaan onbegeleide Marokkaanse minderjarigen terug die illegaal naar de Europese Unie waren gereisd.

Koning Mohammed VI heeft daar opdracht voor gegeven. Hij wil dat de kwestie "definitief" wordt geregeld, liet de regering in Rabat dinsdag weten.

Vorige maand wisten 8000 mensen de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika vanuit Marokko te bereiken omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen. Velen werden gelijk teruggestuurd, maar dat mag niet zomaar met minderjarigen. Van deze leeftijdsgroep bleven er vooralsnog 1500 tot 2000 in Spanje.

"Marokko is bereid om, zoals het altijd heeft gedaan, samen te werken met Europese landen en de Europese Unie om deze kwestie op te lossen", staat in de regeringsverklaring.



Het land zegt "de terugkeer van naar behoren geïdentificeerde niet-begeleide minderjarigen te accepteren". Dat zou nu vaak stranden door traagheid en blokkades als gevolg van complexe procedures in bepaalde Europese landen.

Diplomatiek conflict

De gebeurtenissen in Ceuta vloeiden voort uit een diplomatiek conflict tussen Spanje en Marokko. Spanje had separatistenleider Brahim Ghali over laten komen uit Algerije voor een medische behandeling.



Een hof in Spanje besloot dinsdag dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs is aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide.

Madrid zei vervolgens te hopen dat de relatie met Marokko weer normaal wordt. De rechter moet binnenkort beslissen of er een rechtszaak tegen Ghali kan worden gevoerd in Spanje. Volgens de krant El País is de 71-jarige Ghali van plan Spanje op korte termijn te verlaten, wellicht dinsdag nog. Een militair vliegtuig vertrok eerder vandaag uit Algiers, vermoedelijk om Ghali op te halen uit Spanje, maar keerde echter halverwege terug naar Algerije.

Marokko spreekt over de relatie met Spanje als "een verhaal van gebroken vertrouwen en wederzijds respect" en een "test voor het bilaterale partnerschap". Als hij straffeloos mag vertrekken zou dat erg slecht vallen bij de Marokkaanse regering.

