Vluchten Tel Aviv en Marrakech 19 juli van start

De Israëlische luchtvaartmaatschappij IsrAir start 19 juli met het uitvoeren van directe vluchten tussen Marrakech en Tel Aviv.

Dat heeft IsrAir vandaag bekendgemaakt.

Het bedrijf zal de zes uur durende vluchten vijf keer per week uitvoeren, meldt het Israëlische dagblad Haaretz. IsrAir-CEO Gil Stav verwacht een hoge vraag naar de vliegbestemming Marrakech. De vluchten zullen deel uitmaken van vakantiepakketten die door Israëlische touroperators zullen worden aangeboden.

Een grote groep Israëlische touroperators was in april in Marokko om voorbereidingen te treffen voor de hervattingen van directe vluchten tussen Marokko en Israël gevolg van de herstelde betrekkingen tussen Rabat en Tel Aviv.



Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Daardoor worden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.

Israëlische luchtvaartbedrijven hopen al langer op directe vluchten met het Noord-Afrikaanse land maar door de opgeschorte betrekkingen was dat lange tijd niet mogelijk.



Tijdens religieuze seizoenen maken Joden pelgrimstochten naar Marokko en bezoeken het joods erfgoed. Vooral Marrakech, Fes, Casablanca en Essaouira zijn populair onder Israëlische toeristen.

In 2018 hebben meer dan 80.000 Israëliërs een bezoek gebracht aan Marokko. Door het gebrek aan directe vluchten tussen de twee landen zijn Israëliërs genoodzaakt via luchthavens van Turkije en Griekenland te reizen.

