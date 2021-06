Egypte gaat woonwijk bouwen in de Gazastrook

Egypte is begonnen met het bouwen van een nieuwe woonwijk in de onlangs door Israël gebombardeerde Gazastrook.

De aanleg van de woonwijk wordt volledig beheerd en gefinancierd door Egypte, het land bemiddelde onlangs voor de wapenstilstand tussen Israël en Hamas.

De Egyptische inlichtingenchef Abbas Kamel en het hoofd van de Palestijnse verzetsgroep Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, legden maandag de eerste steen voor de bouw van de nieuwe woonwijk in de Gazastrook.

Kamel bracht samen met Sinwar en verschillende andere Hamas-leiders een inspectiebezoek aan de locatie voor de bouw van de woonwijk in de gemeente Al Zahra.



In een persverklaring zei Sinwar dat er in de toekomst veel woonwijken zullen worden gebouwd in verschillende delen van Gaza, "om de jongere generaties de kans te geven zich uit te breiden, nadat hun recht op leven werden ontnomen als gevolg van de Israëlische blokkade".

Kamel, die zondag in de Palestijnse gebieden is aangekomen, zal naar verwachting ook leiders van andere Palestijnse facties ontmoeten.



Zondag had hij een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Zij bespraken het staakt-het-vuren in Gaza en de wederopbouw van het Palestijnse grondgebied. Het bezoek vond plaats nadat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi Caïro bezocht voor gesprekken met Egyptische functionarissen.

Een door Egypte bemiddelde wapenstilstand dat in de vroege uren van 21 mei van kracht werd, maakte een einde aan Israëls 11-daagse luchtaanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook. De Israëlische aanvallen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever hebben ten minste 289 Palestijnen gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen.

