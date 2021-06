Polisario-leider Ghali heeft Spanje verlaten

De separatistenleider Brahim Ghali heeft dinsdagavond laat het Spaanse grondgebied verlaten

Dat meldt de Spaanse regering dinsdag in een verklaring.

Ghali verlaat het Spaanse grondgebied aan boord van een burgervliegtuig vanaf de luchthaven van Pamplona, meldt het Spaanse buitenlandministerie. In de verklaring staat verder niet waar de vlucht naar toe gaat, hoogstwaarschijnlijk naar Algerije. Het persbericht benadrukt wel dat de Marokkaanse regering is ingelicht over het vertrek van Ghali.

Het vertrek van Ghali komt enkele uren na zijn verhoor door de Spaanse justitie in het kader van aanklachten wegens ernstige mensenrechtenschendingen.



Het hof in Spanje besloot dinsdag dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs is aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide. De rechter die verantwoordelijk is voor de zaak heeft daarom geen dwangmaatregelen genomen om te voorkomen dat Ghali het land zou verlaten.

De separatistenleider was in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus. Zijn aanwezigheid in het Zuid-Europese land zorgt al weken voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko is verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van het Polisario-Front te verwelkomen.



Meerdere slachtoffers van het Polisario-Front hadden zich de afgelopen weken verzameld voor de ingang van het ziekenhuis in Noord-Spanje waar Ghali tegen het coronavirus werd behandeld. Het ziekenhuis werd bewaakt door de Spaanse politie.

Diplomatieke crisis

De onrust tussen Marokko en Spanje bereikte een hoogtepunt nadat vorige maand 8000 mensen de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika vanuit Marokko wisten te bereiken omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen.



Madrid zei te hopen dat de relatie met Marokko nu weer normaal wordt. De rechter moet binnenkort beslissen of er een rechtszaak tegen Ghali kan worden gevoerd in Spanje. Marokko spreekt over de relatie met Spanje als "een verhaal van gebroken vertrouwen en wederzijds respect" en een "test voor het bilaterale partnerschap". Als hij straffeloos mag vertrekken zou dat erg slecht vallen bij de Marokkaanse regering.

De Marokkaanse regering liet een dag vóór de hoorzitting weten dat het Ghali's ondervraging 'niet genoeg' zou zijn. De Marokkaanse regering is onvermurwbaar dat Spanje haar standpunt over de Sahara moet verduidelijken als het bruggen wil bouwen die de recente reeks strategische verschillen met Marokko overstijgen.

