Pentagon corrigeert El Othmani: geen militaire oefeningen in Marokkaanse Sahara

Het Amerikaanse Pentagon heeft dinsdagavond ontkend dat de gezamenlijke militaire oefeningen 'African Lion 2021' in de meest zuidelijke provincies van Marokko zullen plaatsvinden.

De verklaring van het Pentagon was een reactie op een tweet van de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani.

De regeringsleider zei op Twitter dat de jaarlijks terugkerende militaire oefening 'African Lion' van het Amerikaanse militaire commando in Afrika (AFRICOM) dit jaar zou plaatsvinden in de Marokkaanse Sahara. Volgens de premier "het hoogtepunt" van de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

Ook AFRICOM bevestigde dinsdagavond dat de oefeningen, waar meer dan 7.000 soldaten uit negen landen aan mee zullen doen, niet in de Sahara zullen plaatsvinden. "De trainingslocaties zijn verspreid over Marokko, van de vliegbasis Kenitra in het noorden tot Tan-Tan en het trainingscomplex van Benguerir in het zuiden", leest de verklaring.



Volgens AFRICOM werden de trainingslocaties al geselecteerd voordat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in december vorig jaar een presidentieel decreet uitvaardigde waarin hij de komst van een Amerikaans consulaat in het Zuid-Marokkaanse Dakhla formaliseerde.

Het Twitter-bericht is inmiddels verwijderd van de officiële Twitter-pagina van de premier.

