Tanger opgeschrikt door lugubere moord; hoofd en geslachtsdelen aangetroffen in koelkast

marokko 2 jun 13:05

De politie in Tanger stuitte dinsdagavond op een lugubere vondst in een appartement in de wijk Enas.

In de woning troffen agenten het ontbindende lichaam aan van een man. Zijn hoofd en geslachtsorganen werden aangetroffen in de koelkast in de woning. Het slachtoffer is de 60-jarige bewoner. De gescheiden man uit Fez woonde alleen en is werkzaam bij een apotheek in de wijk Ziaten. Hij werd al vijf dagen vermist. Buren van het slachtoffer belden de politie nadat ze last kregen van een doordringende geur. Het stoffelijk overschot is voor onderzoek overgebracht naar het Duc du Tovar ziekenhuis. De politie heeft de omgeving afgezet en voert buurtonderzoek uit.