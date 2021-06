Marokko: Koranscholen pas in september weer open

Koranscholen in Marokko kunnen op zijn vroegst bij aanvang van het volgende semester in september pas weer open

Dat heeft de Minister van Islamitische Zaken Ahmed Taoufiq eerder deze week bekend gemaakt.

De minister hoopt dat de epidemiologische situatie in september het toe zal laten de Koranscholen, die doorgaans verbonden zijn aan moskeeën, weer te heropenen.

De onderwijsinstellingen hebben het ministerie meermaals verzocht om heropening weer toe te staan, maar de coronacommissie van het zorgministerie vindt dat het coronavirus nog niet genoeg is teruggedrongen om koranonderwijs te hervatten.



In tegenstelling tot andere onderwijsinstellingen is het in Koranscholen vaak niet mogelijk om coronamaatregelen zoals fysieke afstand in acht te nemen. Ook beschikken een aantal Koranscholen over pensions en is het daarom moeilijk om een alomvattende versoepeling voor de sector uit te vaardigen. "Zodra de situatie het toelaat zullen de Koranscholen de eersten zijn die mogen heropenen", verzekerde Taoufiq maandag in de Tweede Kamer.

Het land telt 13.000 Koranscholen, daarvan is 92 procent verbonden aan moskeeën. Volgens Taoufiq heeft zijn ministerie er bij de Koranscholen op aangedrongen werk te maken van onderwijs op afstand.



Moskeeën wel weer open

Het ministerie van Taoufiq maakte later op de dag bekend dat alle moskeeën in het land weer open mogen. Koning Mohammed VI zou daar de opdracht toe hebben gegeven. Door de uitbraak van het coronavirus werden moskeeën in Marokko halverwege maart 2020 gesloten.

Als onderdeel van het pakket aan coronaversoepelingen mochten half juli vorig jaar zo'n 5.000 van de 15.000 staatsmoskeeën weer de deuren openen. Het ging om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig was de preventiemaatregelen te handhaven. In oktober werden nog eens duizenden gebedshuizen geopend. De heropeningen gingen destijds gepaard met strenge voorwaarden en richtlijnen.

