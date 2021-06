Karma: EU-hof belet dat België drie Catalaanse politici naar Spanje stuurt

België kan drie Catalaanse Europarlementariërs die de regio Catalonië willen losmaken van Spanje voorlopig toch niet overleveren aan hun vaderland.

Het Europees Parlement hief in maart hun onschendbaarheid op en maakte zo de weg vrij voor hun vervolging en overdracht aan Spanje, waar de Catalanen de cel wacht. Maar de Europese rechter blokkeert dat besluit voorlopig.

Spanje wil de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en twee van zijn ministers vervolgen voor het organiseren van een referendum in 2017 over onafhankelijkheid voor de Spaanse regio.

Het drietal vluchtte naar België en werd vervolgens gekozen als Europarlementariër. Daardoor kregen ze parlementaire onschendbaarheid en waren ze veilig voor vervolging en overlevering aan Spanje. Maar het Europees Parlement trok die immuniteit in maart in.



Die onschendbaarheid hebben Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí nu voorlopig terug. Ze stapten naar het Gerecht van de Europese Unie, en in afwachting van diens oordeel heeft de vicepresident het besluit van het parlement geschorst.

Hij ziet in het pleidooi van de drie Catalanen reden genoeg om voorlopig "de status quo te handhaven". Stel je voor dat zij straks gelijk krijgen, dan zijn ze in de tussentijd misschien in een Spaanse cel beland en dat zou "ernstig en onherstelbaar" zijn, voerden ze aan. Bovendien zouden ze in de tussentijd hun werk als Europarlementariër niet kunnen doen.



Ceuta en Melilla

Puigdemont raakte onlangs in opspraak door op te roepen tot een dialoog over de status van de twee Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Hij zei op Twitter dat de twee enclaves in Noord-Afrika "niet Spaans" zouden zijn. De verklaring kwam te midden van opgelopen diplomatieke spanningen tussen Marokko en Spanje.

Marokko is verontwaardigd nadat Spanje besloot de separatistenleider Brahim Ghali over te laten komen uit Algerije voor een medische behandeling. De diplomatieke onrust bereikte een hoogtepunt nadat vorige maand 8000 mensen de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika vanuit Marokko wisten te bereiken omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen.



Hypocrisie

Marokko wil dat Spanje de leider van het Polisario-Front vervolgt voor mensenrechtenschendingen. Madrid beweert daarentegen dat de regering geen invloed heeft op de rechterlijke macht. De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita verweet Spanje daarna van hypocrisie. "Je kunt niet het separatisme in eigen land bestrijden en het tegelijkertijd aanmoedigen in andere landen.", zei Bourita.

Het gerechtshof in Spanje besloot dinsdag dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs is aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide. Ghali verliet diezelfde avond nog het Spaanse grondgebied en kwam woensdagochtend aan in Algerije waar hij werd bezocht door de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune.



Marokko spreekt over de relatie met Spanje als "een verhaal van gebroken vertrouwen en wederzijds respect" en een "test voor het bilaterale partnerschap". Als Ghali straffeloos mag vertrekken zou dat erg slecht vallen bij de Marokkaanse regering, liet Rabat vooraf aan het proces weten.

De crisis tussen Rabat en Madrid zette ook de kwestie van de soevereiniteit over Ceuta en Melilla op de voorgrond. Volgens Puigdemont heeft Marokko het recht om de soevereiniteitskwestie aan de orde te stellen en is het broodnodig om een ​​dialoogtafel te creëren om het conflict op te lossen. De Spaanse oud-politicus en journalist is van mening dat de gesprekken zullen leiden tot een oplossing van de meningsverschillen tussen de twee buurlanden.



Puigdemont en Comín wonen in België, Ponsatí is doorgaans in Schotland. Het was onduidelijk of de rechter in hun ballingsoord ook meteen zou instemmen met hun overlevering aan Spanje, nu ze niet meer gevrijwaard waren van rechtsvervolging. Een Belgische rechtbank dwarsboomde eerder al eens de uitlevering van een Catalaan die geen onschendbaarheid genoot.

Meerdere leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging zijn in Spanje tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

