Geen versoepeling coronaregels basisscholen, sector teleurgesteld

Het kabinet houdt voorlopig vast aan de coronamaatregelen in het basisonderwijs, tot teleurstelling van de PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt.

Die had "gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten".

Volgens de PO-Raad zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs "niet meer in lijn met de versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd". Het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het coronabeleid vindt het echter nog te vroeg.

"Het loslaten van deze maatregelen zal ertoe leiden dat kinderen met meer andere kinderen contact hebben, en dat volwassenen met meer kinderen contact hebben", schrijft het OMT in zijn laatste advies. Dit kan leiden tot een groter risico op een coronabesmetting en tot de daaropvolgende maatregelen zoals quarantaine. Het kabinet neemt het advies over.



Bij de volgende ronde van versoepelingen, die gepland staat voor 30 juni, ontstaat mogelijk wel ruimte om regels los te laten. "Dit is wanneer het aantal besmettelijke personen in Nederland (en daarmee de infectiedruk) belangrijk verder gedaald is", aldus het OMT. De PO-Raad merkt op dat regio Noord dan "al bijna met vakantie gaat".

Basisscholen moeten zich aan diverse regels houden om besmettingen tegen te gaan. Zo mogen klassen niet worden gemengd, moeten scholen de begin- en eindtijden en pauzes zoveel mogelijk spreiden en geldt het advies om vanaf groep 4 in vaste kleinere groepjes te werken. Dat laatste is overigens niet verplicht en doen veel scholen ook niet, omdat ze daar de ruimte niet voor hebben. Als een kind of leraar het coronavirus oploopt, moet de hele klas of 'bubbel' zeker vijf dagen in quarantaine. Na een negatieve test mogen kinderen weer naar school, als ze zich niet laten testen duurt de quarantaine tien dagen.

© ANP 2021