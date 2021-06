Artsen: 'Twee jaar nodig om achterstand operaties in te halen'

Er is twee jaar nodig om de achterstanden op het gebied van uitgestelde operaties weg te werken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie becijferd.

Het gaat om ongeveer 140.000 uitgestelde operaties, waar circa 350.000 uren inhaalzorg voor nodig is. Om het binnen twee jaar voor elkaar te krijgen is volgens de artsen 10 procent meer operatietijd nodig. "En dat terwijl het afgelopen jaar al veel gevraagd is van anesthesiologen en andere zorgmedewerkers", aldus de groep artsen.

De NVA wijst erop dat de inhaalzorg bovenop de reguliere zorg komt. "Als we ons alleen zouden focussen op de uitgestelde operaties dan zou de zorg deze achterstand in twee maanden weg kunnen werken. Echter, deze inhaalzorg komt bovenop de reguliere zorg die naar het normale niveau moet worden opgeschaald. Er is dus niet zomaar zoveel capaciteit beschikbaar", stellen de anesthesiologen.

Wachtende mensen

Op dit moment wachten in Nederland veel mensen op een operatie. Volgens de NVA leidt dit uiteindelijk op lange termijn tot gezondheidsschade en hogere zorgkosten.



"Als we elke zaterdag op volle capaciteit doorwerken om operaties in te plannen, dan zouden we de 140.000 uitgestelde operaties in ongeveer anderhalf jaar kunnen uitvoeren. Je moet echter niet vergeten dat ok-medewerkers net als veel andere zorgmedewerkers al ruim een jaar dubbele diensten en overuren draaien", aldus de belangenorganisatie.

NU'91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, waarschuwt dat er straks onvoldoende personeel is om uitgestelde operaties in te lopen. "Zorgprofessionals, of hun collega’s, zijn uitgevallen omdat zij zelf besmet zijn geraakt met Covid-19. Maar ook de hoge werkdruk en mentale druk eisen hun tol. Langdurige uitval, door bijvoorbeeld burn-outs, zorgt ervoor dat zorgprofessionals niet zomaar terugkeren op de werkvloer", aldus de zorgbond.



Inhaalzorg

Volgens NU'91 zijn dit allemaal factoren die ervoor zorgen dat de rek in de zorg er nu echt uit is. "Daar moet eerst iets aan worden gedaan, voor er überhaupt wordt gesproken over inhaalzorg".

De bond pleit ook voor een passende beloning voor zorgmedewerkers. "Niet een eenmalige bonus, maar een structurele loonsverhoging. We kunnen het niet meer blijven gooien op de term ‘roeping’. Mensen die in de zorg werken, zijn professionals die een serieus vak beoefenen."

