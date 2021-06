Marokko verlengt noodtoestand tot 10 juli

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 10 juni te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 14 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De nieuwe verlenging van de noodtoestand heeft niet direct iets te maken met het reisverbod dat voor zover bekend tot 10 juni loopt. Marokko heeft momenteel de vluchten met 54 landen opgeschort als onderdeel van de maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.



Ondanks het aanbod van vliegreizen na 10 juni door luchtvaartmaatschappijen zoals Royal Air Maroc en Air Arabia is het echter nog niet zeker of het vliegverbod ook echt zal worden opgeheven. Wel lijken alle seinen op groen te staan.

Ook de recente publicatie van een nieuw Gezondheidsverklaringsformulier voor buitenlandse toeristen schept de verwachting van op handen zijnde versoepelingen. De nationale luchthavenautoriteit ONDA deelde het nieuws afgelopen weekend op haar website en Facebook-pagina.



"Alle passagiers moeten bij aankomst op een Marokkaanse luchthaven het ingevulde 'Gezondheidsverklaringsformulier' laten zien", leest de verklaring.

Versoepelingen

In Marokko worden de coronamaatregelen langzamerhand afgebouwd. Eind mei werd de avondklok in Marokko versoepeld, het nachtelijke uitgaansverbod geldt sinds 21 mei tussen 23.00 uur een 04.30 uur.



Begin deze week werd bekend dat bijeenkomsten zoals bruiloften en andere evenementen weer zijn toegestaan. Het gaat om bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen, voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen. Een gemeentelijke vergunning is nodig voor bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen.

Verder is de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer omhoog naar 75 procent en gaan ook theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen. Ook gaan alle moskeeën in het land weer open.



Vaccinatiecampagne

Sinds de recente leveringen van meer dan 10 miljoen eenheden van het coronavaccin draait het inenten tegen het longvirus COVID-19 in Marokko weer op volle toeren. Het tempo van de vaccinatiecampagne stagneerde in maart en april doordat de voorraad uitgeput raakte.

In Marokko zijn inmiddels 14,6 miljoen coronaprikken gezet, waarvan 5,74 miljoen vervolginjecties.

