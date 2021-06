'Syrië ontvangt eerste lading Russische coronavaccins'

Syrië heeft een eerste lading ontvangen van Russische Spoetnik V-vaccins. Dat liet liet de Syrische ambassadeur in Rusland weten aan persbureau Interfax.

Diplomaat Riad Haddad vertelde niet hoe groot de lading vaccins was. Hij zei wel dat artsen en topfiguren tot de eerste mensen behoorden die het middel kregen.

Interfax berichtte aanvankelijk dat ook de Syrische leider Bashar al-Assad was ingeënt, maar kwam daar later op terug. Hij liep het virus eerder dit jaar al op en zou na enkele weken zijn hersteld.

De coronapandemie was voor Syriërs een nieuwe klap na de jarenlange burgeroorlog in hun land. Dat kampt met grote economische problemen en dat heeft ook gevolgen voor de strijd tegen het virus. Hulpverleners waarschuwden eerder dit jaar dat coronapatiënten door brandstoftekorten bijvoorbeeld niet opgehaald konden worden door ambulances.



Moskou, een bondgenoot van het Assad-regime, stelde de Syriërs meer vaccins in het vooruitzicht. Onderminister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov zei dat die worden geleverd als daar vraag naar is en als het haalbaar is.

"We helpen al onze vrienden", zei de bestuurder volgens Interfax.

