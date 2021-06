De Jonge: Kabinet komt eind juni met plan voor volgende coronafase

Het kabinet verwacht nog deze maand met een plan van aanpak te komen voor de overgang naar de periode na de corona-epidemie.

Begin juli moet een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd worden waarin die aanpak wordt geregeld in een wet. Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge donderdag tijdens een coronadebat.

Het kabinet hoopt snel plannen te kunnen presenteren voor de overgang van de epidemische naar de endemische fase, zei de minister. Hij doelt daarmee op een fase waarin het virus nog wel her en der zal opduiken, maar mensen elkaar niet meer op grote schaal aansteken, zoals nu.

De vraag is hoe dan omgegaan moet worden met onder meer coronatesten, zei De Jonge. Of mensen bijvoorbeeld alleen nog getest worden als ze ziekteverschijnselen hebben, of dat er ook nog getest kan of moet worden voor grote evenementen.



De coronamaatregelen zijn vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) die op 1 september afloopt. De minister wil in de week van 21 juni aan de Kamer laten weten wat het kabinet voor de periode daarna nog nodig acht. Als er een nieuwe wet moet komen, wil hij het voorstel begin juli (voor het zomerreces) aan het parlement sturen.

Het idee is dat zo de Tweede en Eerste Kamer genoeg tijd hebben om er goed naar te kijken. Hij sloot ook niet uit dat het toch nodig zal blijken de Twm te verlengen.

