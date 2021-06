Spaanse justitie start procedure tegen Ghali wegens identiteitsfraude

De onderzoeksrechter in het Noord-Spaanse Logroño is een procedure gestart tegen de Polisario-leider Brahim Ghali.

De separatistenleider kwam in april onder een andere identiteit het Spaanse grondgebied binnen. Hij gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.

Het onderzoek gebeurt naar aanleiding van een klacht ingediend door de vakbond van Spaanse ambtenaren Manos Limpias (schone handen), meldt persbureau MAP.

"De gepresenteerde feiten bevatten aanwijzingen waaruit het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf van het vervalsen van een openbaar document", geeft de rechter aan in zijn oordeel. De rechter vond het daarom "noodzakelijk om een ​​preliminair onderzoek te openen".



De leider van de separatisten werd op 18 april opgenomen in het ziekenhuis van San Pedro de Logroño onder de valse Algerijnse identiteit van een zekere 'Mohamed Ben Battouche'. Volgens de Spaanse media heeft Ghali voor zijn opname in het ziekenhuis ook de naam 'Mohamed Abdellah' gebruikt.

De separatistenleider was in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus. Zijn aanwezigheid in het Zuid-Europese land zorgt al weken voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko is verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van het Polisario-Front te verwelkomen.



Ghali heeft inmiddels Spanje verlaten nadat hij dinsdagochtend via videoconferentie door de rechtbank werd gehoord. Hij moest vragen beantwoorden na aantijgingen van mensenrechtenschendingen en genocide.

Het hof in Spanje besloot dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs is aangeleverd dat hij schuldig zou zijn. De rechter had daarom geen dwangmaatregelen genomen om te voorkomen dat Ghali het land zou verlaten.

