Joe Biden ontmoet 14 juni Turkse ambtgenoot Erdogan

President Joe Biden spreekt op zijn reis naar Europa ook apart met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan.

Dat gesprek staat volgens het Witte Huis op 14 juni gepland. De relatie tussen de beide landen is door een reeks geschillen over onder meer de strijd in Syrië en Turkse wapenaankopen in Rusland al jarenlang slecht.

Turkije is lid van de NAVO en Erdogan is die dag op de NAVO-top in Brussel. Biden is 11 juni in het Zuid-Engelse Carbis Bay voor een driedaagse topconferentie van de G7. Aan het slot gaat hij 13 juni in Windsor, bij Londen, op bezoek bij de Britse koningin Elizabeth.

De vijftiende van de maand is Biden in Brussel voor topoverleg met leiders van de EU. Hij wordt er ook ontvangen door de Belgische koning Filip. Woensdag 16 juni is de eerste Amerikaans-Russische top van Biden met president Poetin in Genève.

© ANP 2021