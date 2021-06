Prijskaartje ziekenhuisopname Ghali meer dan € 100.000 (video)

Het 44-dagen durende verblijf van Polisario-voorman Brahim Ghali in het San Pedro-ziekenhuis in Noord-Spanje heeft meer dan € 100.000 gekost.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst Ok Diario. Bijna de helft van de kosten gingen op aan het beveiligingsapparaat om de bescherming van de separatenleider te garanderen.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune bracht woensdagochtend een bezoek aan Ghali.

De ernstig zieke Ghali werd halverwege april in een Spaans ziekenhuis opgenomen voor behandeling tegen het coronavirus nadat hij al enkele dagen had doorgebracht in een kliniek in Algerije.

Een opname op de intensive care-afdeling (IC) voor COVID-patiënten komt overeen met een kostprijs tussen 1.400 en 1.500 euro per dag, meldt de nieuwssite. De kosten zijn hoger zijn dan een conventionele IC omdat een coronabesmetting het gebruik van specifieke medicijnen vereist.



De ic-opname zelf heeft dus ongeveer €60.000 euro gekost. Naast medische kosten heeft het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijk beveiligingsapparaat ingezet om Ghali te beschermen.

Naast het escorteteam en de 24-uurs bewaking van de IC-afdeling werd er ook extra politiesurveillance ingezet in de buurt van de zorginstelling. Daarbij werden volgens de Spaanse pers constant minstens een half dozijn agenten ingezet.



Volgens politiebronnen kostte het beveiligingsapparaat ongeveer € 40.000 euro. Daarbij zijn echter nog niet de kosten meegerekend voor de extra beveiliging voor de virtuele hoorzitting en de escorte naar de luchthaven van Pamplona afgelopen dinsdag. Ook de heenreis met een Algerijns diplomatiek vliegtuig en de terugreis met een burgervliegtuig is niet meegerekend.

De rekening wordt waarschijnlijk doorgestuurd naar het in noodweer verkerende Algerijnse regime; de hoofdsponsor van het Polisario-Front.

