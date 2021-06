Lugubere moord Tanger: verdachte gearresteerd in Ouarzazate

De politie in Ouarzazate heeft woensdag een verdachte aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op een 60-jarige man in Tanger.

De 28-jarige verdachte werd woensdagmiddag aangehouden in de woning van zijn familie in de gemeente Tiguemmi Lajdid, tien kilometer van Zagora.

De arrestatie vond plaats na forensisch onderzoek in het appartement waar dinsdagavond het hevig verminkte lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.



De politie in Tanger kwam dinsdagavond af op een melding en stuitte op een lugubere vondst in een appartement in Bni Makada. Buren klaagden over een doordringende geur.



In de woning troffen agenten het ontbindende lichaam aan van het slachtoffer. Zijn hoofd en geslachtsorganen werden aangetroffen in de koelkast.

Het slachtoffer, een gescheiden alleenstaande man uit Fez, werd al vijf dagen vermist.

