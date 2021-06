Spaanse Volkspartij eist 'onmiddellijk aftreden' van buitenlandminister González Laya

De Spaanse Volkspartij (Partido Popular) heeft de Minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya gevraagd "onmiddellijk" op te stappen.

Het verzoek werd woensdag ingediend door PP-secretaris Teodoro García Egea wegens het "rampzalige management" van de buitenlandminister in de diplomatieke crisis met Marokko die uiteindelijke resulteerde in de uitreis van Polisario-voorman Brahim Ghali.

García Egea gelooft dat González Laya de "diplomatieke crisis van de eerste orde" heeft veroorzaakt en dat de regering heeft aangetoond geen sterke rol te spelen in het buitenlandse beleid.

De rechterhand van PP-voorzitter Pablo Casado benadrukte dat de regering van Pedro Sánchez heeft gefaald inzake de kwestie Ghali. Hij verwijt de regering er van "niet transparant" te zijn geweest in verklaringen over de daadwerkelijke oorzaak van de diplomatieke crisis met Rabat. Een opvatting die ook door Rabat wordt gedeeld.



De Polisario-'president' was in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus, tegen het zere been van Rabat die momenteel in een staat van oorlog verkeert met militante separatisten in de Sahara. Rabat is vooral boos omdat Madrid had nagelaten het ontvangst van de separatistenleider kenbaar te maken.

Ghali kwam Spanje binnen met een Algerijns diplomatiek paspoort onder de naam Mohamed Ben Battouche. Hij kon alleen binnenkomen met een valse identiteit omdat hij wordt geconfronteerd met verschillende ernstige aanklachten, waaronder genocide, marteling, illegale detentie, ontvoering en verkrachting.



Volgens Rabat is de opmerkelijke gang van zaken hèt bewijs dat Spanje en Algerije de kwestie geheim wilden houden. Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht en buitenlandminister Gonzalez Laya weigerde daarna nog over de kwestie te praten. De opmerkelijke gang van zaken kwam haar op veel kritiek te staan in eigen land.

Het standpunt van Marokko is dat de regering van Sánchez moet zorgen voor een grondig en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de opmerkelijke gang van zaken rondom het ontvangst van de gezochte mensenrechtenschender. Volgens Franse inlichtingendiensten is Gonzalez Laya betrokken geweest bij de verwelkoming van Ghali.

