Duitsland nodigt Marokko uit voor deelname Libië-conferentie

Duitsland heeft Marokko uitgenodigd om deel te nemen aan de Internationale Conferentie over Libië die op 24 juni in Berlijn zal plaatsvinden

"De uitnodiging is verzonden maar Marokko heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging", meldt een woordvoerder van de Duitse regering.

Marokko heeft het aan de stok met Duitsland. Rabat heeft begin mei haar ambassadeur in Berlijn teruggeroepen voor overleg nadat Rabat eerder al alle betrekkingen met het West-Europese land had opgeschort.

Eind mei heeft Marokko een waterstofdeal met Duitsland geblokkeerd. De samenwerking met Marokko was een cruciaal onderdeel voor de groene energiedoelstellingen van de Duitse regering.



De ambitieuze overeenkomst was onderdeel van het steunpakket vanuit Berlijn waarbij € 1,387 miljard werd vrijgemaakt voor financiële hervormingen in Marokko en noodhulp in de strijd tegen het coronavirus.

Opgeschorte betrekkingen

Marokkaanse ministeries werden begin maart in een brief van buitenlandminister Nasser Bourita verzocht om alle contacten en interacties, in welke vorm dan ook, zowel met de Duitse ambassade in Marokko als met samenwerkingsorganisaties en Duitse stichtingen, op te schorten.



Marokko weigerde echter uitleg te geven over de opmerkelijke bevriezing van de relatie met Duitsland waardoor de Marokkaanse pers volop begon te speculeren en allerlei mogelijke redenen aandroegen voor de eenzijdige radiostilte.

Zo zou Rabat zich buitenspel gezet voelen bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn in januari vorig jaar. Pas in oktober 2020 werd Marokko door de Duitsers uitgenodigd voor een videoconferentie over Libië, die uitnodiging kwam voor Rabat als mosterd na de maaltijd en werd afgewezen.



Ook de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara is slecht gevallen in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar beurt wapens levert aan het separatistische Polisario-Front.

Opmerkelijk is wel dat Rabat begin mei liet weten Duitse veiligheidsdiensten te verwijten van het lekken van gevoelige informatie aan een veroordeelde terrorist.

© MAROKKO.NL 2021