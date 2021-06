Marrakech: man afgeslacht in moskee (video)

marokko 3 jun 21:41

Marrakech is vanmiddag opgeschrikt door een lugubere moord in een moskee in de wijk Sidi Youssef Ben Ali in Marrrakech.

Het incident gebeurde donderdagmiddag in de Ben Kaddour-moskee in de wijk Lmharmi, meldt nieuwsdienst Kech24. Volgens ooggetuigen werd vlak na het Asr-gebed in de moskee de keel van de man doorgesneden. Het is nog niet duidelijk wat zich heeft voorgedaan. Een getuige zegt dat de twee mannen elkaar kenden en dat ze een meningsverschil hadden over een winkelruimte die door één van de twee wordt gehuurd. De politie heeft het gebied afgezet. De verdachte is opgepakt. © MAROKKO.NL 2021