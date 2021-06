Geen aanwijzingen voor brandstichting grote brand Den Haag

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat bij de grote brand ruim twee weken geleden aan de Wouwermanstraat in Den Haag sprake was van brandstichting.

Dat meldt de politie vrijdag. Door de brand werden zo’n veertig woningen onbewoonbaar. Ook raakte moskee Al Fath zwaar beschadigd.

Wat de brand dan wel heeft veroorzaakt, is nog steeds onduidelijk. "Dat hebben we helaas niet kunnen achterhalen", aldus een politiewoordvoerder.

"Wij kijken met een strafrechtelijke bril op naar sporen die wijzen op brandstichting. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan, dus we kunnen nu wel stellen dat dat niet het geval is." De zaak is voor de politie hiermee gesloten.

Volgens de politiewoordvoerder is het aan de verzekeraar om verder uit te zoeken waardoor de brand dan wel is ontstaan.

© ANP 2021