Frankrijk laat ingeënte reizigers uit EU vanaf 9 juni toe

Frankrijk laat reizigers uit andere landen van de Europese Unie en enkele andere Europese landen vanaf 9 juni toe als ze zijn ingeënt met een van de vier in Europa goedgekeurde coronavaccins.

Dit heeft de staatssecretaris voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne, tegenover de nieuwszender BFMTV bevestigd.

Het is niet nodig ook een negatieve coronatest te tonen als men volledig gevaccineerd is met middelen van AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson), Moderna of Pfizer. Maar andere reizigers, zoals die vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, moeten hoe dan ook een negatieve test laten zien.

Frankrijk gaat 9 juni de grenzen verder openen en daarvoor wordt net als in andere landen een beoordelingssysteem ingevoerd waar landen kleuren van een stoplicht krijgen. Die moeten aangeven in welke mate ze nog door het coronavirus geplaagd worden. De beperkingen voor het inreizen zijn dan net als in ons land afhankelijk van de groene, oranje of rode kleur waarmee het land van herkomst is aangemerkt.



Groot-Brittannië en VS oranje

Voor de 'groene' landen geldt dat reizigers geen dringende noodzaak hoeven te hebben om naar Frankrijk te gaan. Ze moeten wel een negatieve coronatest hebben die niet ouder dan 72 uur is als ze niet zijn ingeënt. Ingeënte reizigers moeten op de dag van aankomst in Frankrijk minstens veertien dagen eerder volledig zijn gevaccineerd.

Bij het vaccin van Janssen is dat minstens een maand eerder. De groene landen zijn momenteel Australië, Israël, Japan, Libanon, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea en de landen van wat de Europese Ruimte wordt genoemd. Dat zijn de landen van de EU, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland.



De oranje landen zijn nu onder meer Groot-Brittannië en de VS. Reizigers die zijn ingeënt moeten ook een test bij zich hebben. Niet gevaccineerde reizigers moeten een recente negatieve test hebben en moeten zichzelf zeven dagen isoleren. En zij moeten dan ook een dringende reden hebben gehad het land in te reizen.

De sector rood beslaat landen waarvoor de beperkingen strenger zijn. Gevaccineerden moeten behalve een dringende reden om te reizen, ook een test hebben gedaan en ze moeten zichzelf zeven dagen isoleren. Niet-gevaccineerden moeten een dringende reden hebben naar Frankrijk te komen, een negatieve test kunnen tonen en dan zeven tot tien dagen in een quarantaine onder toezicht.

Onder de 'rode' landen zijn momenteel Argentinië, Brazilië, India, Suriname, Turkije en Zuid-Afrika.



© MAROKKO.NL 2021