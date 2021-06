Aantal moskeeën in VS blijft groeien

Het aantal moskeeën in de Verenigde Staten (VS) blijft gestaag groeien

In 2020 telde het land 2.769 moskeeën, een toename van 31 procent ten opzichte van het aantal van 2.106 in 2010, aldus het rapport 'The American Mosque 2020: Growing and Evolving', dat woensdag werd vrijgegeven.

De groei van de moslimbevolking in Amerika als gevolg van immigratie en het geboortecijfer is de drijvende kracht achter de toename van het aantal islamitische gebedshuizen.

Ook het aantal moskeedeelnemers groeide volgens het rapport. Het wekelijkse vrijdaggebed telde in 2020 gemiddeld 410 aanwezigen per moskee, vergeleken met 353 in 2010, een toename van 16%.



Volgens het rapport registreerde bijna driekwart (72 procent) van de moskeeën in het land een toename van minstens 10 procent in het aantal aanwezigen tijden het vrijdaggebed.

Ondanks de toename van het aantal moslims is het aantal bekeringen drastisch afgenomen. Het gemiddelde aantal bekeerlingen per moskee daalde van 15,3 in 2010 naar 11,3 in 2020. De belangrijkste reden is de afname van Afro-Amerikaanse bekeerlingen, vooral in Afro-Amerikaanse moskeeën.



Buitenwijken

Steeds meer moskeeën bevinden zich in voorsteden, buitenwijken en randgemeentes. Het rapport meldt een grote afname in het aantal moskeeën in stadscentra. In 2010 werd 17 procent van het aantal moskeeën aangetroffen in de binnenstad, maar in 2020 is dat cijfer gedaald tot 6 procent. Deze daling houdt hoogstwaarschijnlijk verband met de afname van Afro-Amerikaanse moskeeën.

Ook het aantal moskeeën in dorpscentra en kleine steden daalde van 20 procent in 2010 naar 6 procent in 2020. Volgens het rapport is dat het gevolg van de afnemende moslimbevolking in kleine steden door de afname in de werkgelegenheid in deze gebieden. Ook verhuizen steeds meer jongvolwassenen en jonge gezinnen naar grote steden voor onderwijs en banen.

