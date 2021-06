Crisis met Marokko: Spaanse leger vraagt Madrid ​​om meer geld

Het Spaanse leger heeft Madrid gevraagd om de middelen om de grenscontroles in de enclaves Ceuta en Melilla en op eilanden in de Middellandse Zee te waarborgen.

Het leger heeft het "dringende verzoek" recentelijk ingediend, te midden van oplopende spanningen met buurland Marokko, meldt de Spaanse nieuwsdienst Vozpopuli.

Volgens het dagblad zijn de extra middelen bedoeld om de "inzet op strategische punten te versterken om problemen te voorkomen". Volgens het verzoek komt de Spaanse soevereiniteit over deze gebieden in gevaar als er niet snel extra middelen vrijkomen.

Het rapport eist onder meer de uitbreiding van communicatiecentra op strategische punten om de Spaanse soevereiniteit in de Straat van Gibraltar en de eilanden Alhucemas, Vélez, la Gomera en Isabella II te behouden.

Het leger specificeert dat de dekking van het gebied "moeilijk te controleren" is vanwege de "geografische aard".



De regering in Madrid had eerder al toegezegd alles in het werk te zullen stellen om "de Spaanse soevereiniteit over Ceuta en Melilla te verzekeren". Ook de rechtse oppositiepartijen, de Volkspartij, Ciudadanos en het extreemrechtse VOX pleitten voor de extra inzet van het leger.

De oproep van het leger komt enkele dagen nadat de Spaanse marine op provocerende wijze een militaire oefening uitvoerde op het eiland Alhucemas, op enkele tientallen meters van het Marokkaanse strand.

Het militaire machtsvertoon gebeurde op het moment dat bekend werd dat Spanje dit jaar niet mee zal doen met de grootschalige Amerikaanse militaire oefening 'African Lion'.

