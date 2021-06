'Marokko versoepelt binnenlandse reisbeperkingen'

In steeds meer plekken in het land wordt minder gecontroleerd op reizigers die tussen steden reizen.

Het aantal controlepunten is de afgelopen dagen drastisch afgenomen, met name in de regio's Rabat, Casablanca en Tanger.

Ook wordt in steeds meer regio's geen reisvergunningen meer afgegeven die nodig zijn om tussen steden te reizen, meldt nieuwsdienst Medìas24 die aangeeft dat op korte termijn een officieel versoepelingsbesluit zal worden afgekondigd.

Vrijdagochtend hebben lokale autoriteiten in Casa-Anfa al laten weten dat verplaatsingsvergunningen niet langer nodig zijn voor intercity-ritten.



In Marokko worden de coronamaatregelen langzamerhand afgebouwd. Eind mei werd de avondklok in Marokko versoepeld, het nachtelijke uitgaansverbod geldt sinds 21 mei tussen 23.00 uur een 04.30 uur.

Begin deze week werd bekend dat bijeenkomsten zoals bruiloften en andere evenementen weer zijn toegestaan. Het gaat om bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen, voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen. Voor grotere bijeenkomsten is een gemeentelijke vergunning nodig.



Ook de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer is verhoogd naar 75 procent. Theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten gaan open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen.

Verder gaan alle moskeeën in het land weer open.

