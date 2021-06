Maduro vervloekt VS wegens niet doneren vaccins aan Venezuela

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft de Verenigde Staten vervloekt omdat zijn land niet op de Amerikaanse donorlijst staat voor coronavaccins.

"Ze haten ons, ze hebben negatieve, miserabele gevoelens over ons", zei de dictatoriale leider in een videoboodschap die via sociale media werd verspreid.

Maduro richtte zijn woede in het bijzonder tot James Story, de Amerikaanse ambassadeur in Caracas. "James Story, je bent meelijwekkend. Je hebt een hekel aan Venezuela en veracht het omdat wij rebellen zijn."

De autoritaire communistische president reageerde op het bericht van de regering-Biden om 25 miljoen doses vaccin te schenken aan vooral landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, die dat volgens de WHO-organisatie Covax het hardst nodig hebben. Ongeveer zes miljoen doses gaan naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, maar Venezuela behoort niet tot de begunstigden.



Transparant systeem

Story liet via Twitter weten dat de VS de Venezolaanse bevolking best wil helpen in de strijd tegen Covid-19, maar dat daarvoor een "transparant systeem voor inenting noodzakelijk is". Voor de prikpoli's in de hoofdstad staan regelmatig lange rijen wachtenden, maar er is publiekelijk weinig bekend over de vorderingen van de vaccinatiecampagne en het kennelijke gebrek aan entstof.

Door de politieke en economische crisis zijn er in het olierijke Venezuela grote tekorten aan van alles, waaronder medicijnen, voedsel en zelfs benzine. Venezuela heeft officieel 238.000 coronabesmettingen geregistreerd en bijna 2700 sterfgevallen door Covid-19, maar aan de juistheid van die cijfers wordt getwijfeld. De werkelijke aantallen zijn vermoedelijk veel hoger, niet in de laatste plaats door de beperkte testcapaciteit.

© ANP 2021