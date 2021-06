Geen PCR-test meer nodig voor reis naar Spanje

Reizigers kunnen met ingang van maandag naar Spanje zonder de tot dusver verplichte PCR-test te ondergaan.

Een negatieve antigenentest, het bewijs van volledige inenting of van genezing van Covid-19 volstaat om het land binnen te mogen.

Dat heeft het Spaans ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. Dat besluit maakt trips naar geliefde vakantieoorden, waaronder eilanden als Mallorca, extra aantrekkelijk, omdat voor zowel de heen- als terugvlucht een negatieve sneltest op antilichamen genoeg is. De verantwoordelijke minister Carolina Darias sprak de hoop uit dat Spanje zijn leidende positie in het internationale toerisme spoedig terug heeft.

De versoepeling van de coronamaatregelen is volgens haar te danken aan de succesvolle vaccinatiecampagne. "Elke dag zetten we een nieuwe stap richting normalisatie", aldus Darias. Premier Pedro Sánchez liet via Twitter weten dat tien miljoen Spanjaarden op een bevolking van 47 miljoen de benodigde injecties hebben gekregen om optimaal beschermd te zijn. Tot nu toe hebben 19 miljoen mensen ten minste de eerste prik gehad, schreef de krant El Pais.



Het aantal nieuwe besmettingsgevallen liep de voorbije weken sterk terug. Vrijdag waren het er opnieuw minder dan vijfduizend. Eind april was dat nog regelmatig het dubbele.

Voor Madrid geldt een uitzondering. De hoofdstad blijft in elk geval tot 20 juni risicogebied.

© ANP 2021