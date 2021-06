Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft toenemen in VK

Het aantal nieuwe coronagevallen in het Verenigde Koninkrijk vertoont al verscheidene dagen een stijgende lijn.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat in de afgelopen 24 uur 6238 Britten besmet zijn geraakt met het virus.

Dat zijn er bijna tweemaal zoveel als in de laatste week van mei. Met name in Engeland zijn de zorgen toegenomen. Daar kruipt het reproductiegetal omhoog en ligt nu naar schatting tussen de 1,0 en 1,2.

Vermoedelijk is de toename te wijten aan de verdere verspreiding van de Delta-variant, die voor het eerst in India opdook. Dat brengt de plannen in gevaar om het land van het slot te halen. De bedoeling was de Covid-19-restricties op 21 juni te beëindigen.



Premier Boris Johnson zei woensdag al dat hij voorzichtig zou zijn bij het opheffen van de maatregelen, maar dat op grond van de beschikbare data uitstel niet voor de hand lag. Vrijdag waren de cijfers een stuk ongunstiger, volgens gezondheidsminister Matt Hancock echter niet onverwacht gezien de versoepelingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd.

Hij benadrukte dat de succesvolle vaccinatiecampagne heeft gezorgd voor veel minder ziekenhuisopnamen en sterfgevallen.

