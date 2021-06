Horeca mag weer stukje verder open

De horeca mag vanaf zaterdag weer een stukje verder open. Zo wordt de eindtijd voor de terrassen verruimd van 20.00 uur naar 22.00 uur en mogen restaurants ook weer binnen gasten ontvangen.

Ook de verkoop van alcohol mag tot 22.00 uur. Per terras mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn, binnen geldt datzelfde aantal.

De meeste horecazaken zijn er blij mee, maar er zijn nog wel kanttekeningen, bijvoorbeeld over de eindtijd en het aanstaande EK voetbal. Johan de Vos, horecaeigenaar van café-restaurant Boerke Verschuren en een pokébowlzaak in Breda, zegt dat het fijn is dat er binnen ook weer wat kan en dat restaurants nu niet meer afhankelijk zijn van buiten.

De Vos, ook voorzitter van de Bredase tak van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), vindt wel dat de eindtijd nog ruimer had gemoeten. "Kom met een fatsoenlijke eindtijd of laat deze los, want je wordt met het warme weer ingehaald door de realiteit.



Als mensen nu om 22.00 uur van de terrassen af moeten, gaan ze alsnog naar de parken." Verder roept hij iedereen op om de hele dag van de horeca gebruik te maken, desnoods voor je ontbijt. "Als er een sector is die nog gruwelijk aan de ketting ligt, is het de horeca."

Herman Hell, eigenaar van een achttal zaken in Rotterdam, merkt sinds de aankondiging van de versoepelingen meer drukte en valt het met name op dat er veel ouderen naar zijn zaken komen. "Mensen van 80, 90 jaar, die vol trots zijn dat ze weer naar buiten kunnen. Blijkbaar hebben ze ook vertrouwen in de vaccinatie."



Volgens Hell is er nog wel behoefte aan het openen van de cafédelen. "Dat kan nog niet. Mensen willen voor het eten ook graag een drankje komen doen." Ook merkt hij bij gevaccineerden soms minder begrip voor de nog geldende coronaregels.

De Amsterdamse horecamagnaat Won Yip noemt de verruiming een belangrijke stap en een begin, maar hij zegt wel dat het "makkelijk regeren is met de terrassen open gooien met slecht weer, en de restaurants binnen met mooi weer". "Het beleid rammelt aan alle kanten, ze moeten doorzetten", vindt hij.



Yip kijkt daarnaast "reikhalzend" uit naar wat voor het EK voetbal mag. "Denk je nou echt dat mensen thuis met de vrouw op de bank voetbal gaan kijken? Het is niet tegen te houden wat mensen doen, dan moet je het in goede banen leiden."

Dat kan de horeca volgens hem het beste doen, door verspreid door stadscentra schermen neer te zetten.

