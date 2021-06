Nederland gaat met versoepelingen weer verder open

Met het ingaan van een nieuwe reeks versoepelingen zaterdag gaat Nederland er weer een beetje meer uitzien zoals voor de coronacrisis.

Cafés, restaurants en sportkantines mogen weer gasten binnen ontvangen en langer openblijven.

Musea mogen de deuren weer openen en ook concertzalen en openluchttheaters gaan weer in bedrijf, hoewel een maximumaantal bezoekers per vierkante meter geldt. Dat is ook zo in bioscopen en theaters.

Sauna's en wellnesscentra mogen onder voorwaarden weer open. In onder meer attractieparken kunnen de binnenruimtes weer in gebruik worden genomen.



Thuis mogen weer vier mensen op bezoek komen en de maximale groepsgrootte buiten is eveneens op vier vastgesteld.

De versoepelingen waren oorspronkelijk voor 9 juni voorzien, maar door de gunstige ontwikkelingen van de coronacijfers besloot het kabinet ze nu al te laten ingaan.

