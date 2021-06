Dodental door coronavirus in België boven de 25.000

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in België steeg zaterdag tot 25.014. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano.

Bij ruim een miljoen mensen is sinds het begin van de pandemie vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Sciensano laat weten dat in de periode 26 mei-1 juni gemiddeld 12,9 patiënten per dag overleden.

Het gaat om een daling van meer dan 26 procent. Ook op andere punten lijkt het de goede kant op te gaan met de strijd tegen het virus. Alle coronacijfers, zoals ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen, vertoonden de afgelopen tijd een dalende lijn.

Het officiële dodental in het circa 11 miljoen inwoners tellende België valt hoger uit dan in Nederland. Daar meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat tot dusver zo'n 17.679 sterfgevallen zijn vastgesteld. Het aantal positieve testen in Nederland ligt met ruim 1,6 miljoen wel hoger dan in het zuidelijke buurland.



In België liggen momenteel ruim 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis, 22 procent minder dan een week eerder. 341 patiënten worden nog behandeld op de intensive care. Het gaat daar om een daling van 27 procent. Sciensano meldt ook dat inmiddels 4,9 miljoen mensen in België een eerste vaccinatieprik hebben gehad.

Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Johns Hopkins-universiteit ruim 172 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Meer dan 3,7 miljoen patiënten zijn overleden. De cijfers geven geen volledig beeld. Er blijven ook besmettingen onopgemerkt, bijvoorbeeld omdat landen maar een beperkte testcapaciteit hebben.

Ook hebben sommige besmette mensen nauwelijks ziekteverschijnselen.

