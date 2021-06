Dodental bloedbad in Burkina Faso naar ruim 130

buitenland 5 jun 23:06

Het dodental van het bloedbad dat is aangericht in de plaats Solhan in het West-Afrikaanse Burkina Faso is opgelopen tot boven de 130, meldt de regering.

Nog eens veertig mensen raakten gewond. De lichamen zijn begraven in massagraven. De dorpelingen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gedood door onbekende gewapende strijders. Het is volgens lokale media het grootste bloedbad in het land sinds 2015. Er is een periode van 72 uur van nationale rouw afgekondigd. De daders staken woningen en de plaatselijke markt in brand, aldus de regering. Het leger heeft een klopjacht ingesteld naar de indringers. De regering noemt de daders "terroristen". Vooralsnog heeft niemand de aanval opgeëist.

Verenigd en standvastig

"We moeten verenigd en standvastig blijven tegen deze verduisterende krachten", reageerde president Roch Marc Christian Kaboré, die het bloedbad "barbaars" en "verachtelijk" noemde. Ook de Europese Unie heeft bij monde van buitenlandchef Josep Borrell de "terroristische aanval" veroordeeld en secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties is diep verontwaardigd.

Burkina Faso wordt regelmatig getroffen door aanvallen van extremisten in het grensgebied tussen Mali, Niger en Burkina Faso. Het gaat om sympathisanten van Daesh en al-Qaida. Begin mei kwamen bij een aanval op een dorp in het oosten van het land dertig mensen om en raakten ongeveer twintig anderen zwaargewond. Door het geweld zijn de afgelopen twee jaar meer dan een miljoen inwoners op de vlucht geslagen. Nog eens 20.000 vluchtelingen uit Mali zijn naar Burkina Faso gevlucht wegens het geweld van jihadisten. © ANP 2021