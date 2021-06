Uit Syrië opgehaalde Daesh-vrouw woensdag voorgeleid

De Nederlandse Daesh-vrouw die zaterdag is opgehaald uit Syrië wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Dat meldt het landelijk parket zondag. De vrouw is zondagochtend aangekomen in Eindhoven, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ze is aangehouden en zit vast. Naast de vrouw, Ilham B. uit Gouda, werden ook haar twee kinderen opgehaald. Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) schreven zaterdag dat ook een derde kind, "een slachtoffer van kinderontvoering", naar Nederland zou worden gebracht.

Over de kinderen wil de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid geen verdere uitspraken doen. "Zij vallen nu onder de Raad voor de Kinderbescherming en die zal nu kijken wat passend is."



B. zou in 2013 naar Syrië zijn gegaan en getrouwd zijn met de Belgische jihadist Bilal Al Marchohi uit Antwerpen. Een rechter zou hem later veroordeeld hebben tot de dood door ophanging, maar onduidelijk is of dit ook is uitgevoerd.

B. belandde in een Koerdisch detentiekamp en Nederland spande een rechtszaak tegen haar aan omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie Daesh. Om die zaak door te zetten, moest de Staat haar best doen B. naar Nederland te krijgen, zodat zij bij haar rechtszaak aanwezig zou kunnen zijn. Anders zou de zaak worden beëindigd.

De regering lijkt dat scenario te hebben willen voorkomen met de repatriëring.

