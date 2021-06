Marokko: Vliegverbod vanaf 15 juni opgeheven

Het huidige vliegverbod loopt tot 15 juni, dat heeft de Marokkaanse regering zojuist bekend gemaakt.

Het opgeschorte vliegverkeer zal vanaf dinsdag 15 juni worden hervat. Voor reizigers uit Nederland of België is een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test (48 uur) nodig. De Marhaba-operatie gaat in beperkte vorm door (Frankrijk en Italië).

Marokko heeft momenteel de vluchten met 54 landen opgeschort als onderdeel van de maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.

De hervatting van het vliegverkeer gaat gepaard met voorwaarden. De regering heeft landen ingedeeld in twee categorieën, afhankelijk van de epidemiologische situatie. De twee lijsten kunnen tussentijds worden gewijzigd als de epidemiologische situatie daar om vraagt.



Reizigers uit landen waar het aantal besmettingen onder controle lijkt (Lijst A) hebben een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test (48 uur) nodig. Het land gaat open voor alle reizigers uit deze landen (zowel staatsburgers als toeristen). "Houders van buitenlandse vaccinatiecertificaten zullen dezelfde voordelen genieten die door het Marokkaanse vaccinatiecertificaat worden toegekend aan Marokkaanse burgers op het nationale grondgebied.", leest de verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor het vliegverkeer vanuit landen met een hoger besmettingsrisico (Lijst B) blijven de inreisvoorwaarden aangescherpt. Zo is vooraf toestemming van de Marokkaanse autoriteiten nodig en geldt bij aankomst in Marokko een 10-daagse quarantaineplicht.



Marhaba 2021

De zomervakantie-campagne Marhaba 2021 vindt ook dit jaar in beperkte vorm plaats. Het land binnenkomen kan vanaf dezelfde maritieme transitpunten van vorig jaar; de ferry die Tanger verbindt met het Franse Sète en het Italiaanse Genua. Voor het aan boord gaan moet een negatieve PCR-test worden vertoond en ook aan boord zullen passagiers een test ondergaan.

De grens met de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla blijft voorlopig dicht, met geen enkel vooruitzicht op heropening.



Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De passagiersverbindingen die Marokko met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.

Lijst A

Alle lidstaten van de Verenigde Naties die niet op lijst B staan, waaronder Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje.



Lijst B

Afghanistan, Algerije, Angola, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bolivia, Botswana, Brazilië, Cambodja, Kameroen, Kaapverdië, Chili, Colombia, Congo, Democratische Republiek Congo, Cuba, Verenigde Arabische Emiraten, Eswatini, Guatemala, Haïti, Honduras, India, Indonesië, Iran, Irak, Jamaica, Kazachstan, Kenia, Koeweit, Lesotho, Letland, Liberia, Litouwen, Madagaskar, Maleisië, Malawi, Maldiven, Mali, Mauritius, Mexico, Namibië, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Oeganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Centraal-Afrikaanse Republiek, Noord-Korea, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Soedan, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Syrië, Tanzania, Tsjaad, Thailand, Togo, Oekraïne, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambia en Zimbabwe.

Vliegverbod

De regering startte eind december 2020 met het beperken van het vliegverkeer nadat een nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk opdook. Het vliegverbod werd in de maanden daarna flink uitgebreid. Het verbod geldt sinds 22 februari en 1 maart respectievelijk ook voor Nederland en België.



In de periode daarna volgden meer Europese landen waaronder Frankrijk en Spanje, de twee landen werden door veel Marokkaanse Nederlanders en Belgen gebruikt als vluchtroute om Marokko te verlaten.

Volgens de meest recente verlenging zou de vliegbeperking tot minstens 10 juni duren. Het was lange tijd onduidelijk of het luchtruim op tijd zou worden geopend voor het zomerseizoen.



Versoepelingen

In Marokko worden de coronamaatregelen langzamerhand afgebouwd. Eind mei werd de avondklok in Marokko versoepeld, het nachtelijke uitgaansverbod geldt sinds 21 mei tussen 23.00 uur een 04.30 uur.

Begin deze week werd bekend dat bijeenkomsten zoals bruiloften en andere evenementen weer zijn toegestaan. Het gaat om bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen, voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen. Voor grotere bijeenkomsten is een gemeentelijke vergunning nodig.



Ook de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer is verhoogd naar 75 procent. Theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten gaan open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen.

Verder gaan alle moskeeën in het land weer open en worden de binnenlandse reisbeperkingen versoepeld.

