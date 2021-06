Israël zet weer stap in richting regering zonder Netanyahu

De Israëlische parlementsvoorzitter Yariv Levin maakt maandag officieel bekend dat er een nieuwe regeringscoalitie is gevormd.

De coalitie is een bonte verzameling partijen die het er voornamelijk over eens zijn dat de door corruptieschandalen geplaagde, rechtse Netanyahu na twaalf jaar eindelijk opstapt.

Levin bepaalt ook de dag dat het parlement zijn vertrouwen in de nieuwe ploeg moet uitspreken. Volgens Israëlische media is dat woensdag of komende maandag. Dan kan de regeringsploeg aan het werk. De uiterst rechtse Naftali Bennet zal dan premier zijn tot 27 augustus 2023. Hij draagt de functie dan over aan Yair Lapid van de centrumpartij Yesh Atid (Toekomstpartij).

De deelnemende partijen zijn het nog niet over alle beleidspunten eens. De regering geeft zichzelf volgens Israëlische media honderd dagen om een nieuwe begroting op te stellen. Lukt dat niet dan valt de regering automatisch.



De broze coalitie treedt aan nadat het land vier verkiezingen in twee jaar tijd heeft gehouden. Netanyahu probeert de coalitie nog te torpederen door parlementariërs van de deelnemende partijen te bewegen hun steun in te trekken. Als dat mislukt is zijn premierschap na twaalf jaar voorbij.

De 71-jarige politicus leidde in de jaren 90 ook al drie jaar een regering. Zijn Likud-partij werd wel de grootste bij de verkiezingen van maart, maar kon dit keer geen meerderheid vinden voor een nieuw kabinet.

© ANP 2021