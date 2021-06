RIVM: Minder dan 1500 coronagevallen, voor het eerst sinds september

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 1490 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds 15 september komt het aantal positieve tests in een etmaal onder de 1500 uit.

Op maandag zijn er doorgaans minder nieuwe gevallen dan op andere dagen. Dat komt doordat minder mensen zich in het weekeinde laten testen. Vorige week maandag waren er meer dan 2000 positieve tests en de maandag daarvoor meer dan 2700.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 15.445 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 2206 per dag, en ook dat is het laagste peil sinds september.

Den Haag

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad kregen zeventig inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Rotterdam werden zestig besmettingen bevestigd. Daarna volgt Amsterdam met 57 positieve tests.



De laatste keer dat de hoofdstad zo weinig nieuwe gevallen had, was begin februari, toen alle teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer en alleen de mensen die al eerder waren getest hun uitslag te horen kregen. Op 22 augustus vorig jaar had Amsterdam voor het laatst minder dan 57 positieve tests.

Na de drie grote steden volgen Eindhoven (27), Zoetermeer (24), Utrecht, Den Bosch en Leeuwarden (elk 21). In 66 gemeenten testte helemaal niemand positief. Verder waren er 62 gemeenten waar maar één nieuw geval aan het licht kwam.



Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om een inwoner van Utrecht, iemand uit Venlo en een inwoner van Eijsden-Margraten. Het kan zijn dat zij al eerder zijn overleden en dat dit nu pas wordt geregistreerd. Bovendien zijn niet alle recente sterfgevallen verwerkt. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dat vaak op maandag doorgegeven aan het RIVM, waarna het in de cijfers van dinsdag wordt meegenomen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van bijna 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.



