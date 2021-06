RIVM: Licht aan einde van coronatunnel komt steeds dichterbij

De coronagolf is bijna verleden tijd. Het aantal positieve tests blijft dalen, dankzij vaccinaties en het warmere weer.

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 15.000 mensen positief getest. Dat zou het laagste weekcijfer sinds september zijn.

Het exacte aantal komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen. Eind mei was dat aantal gedaald naar net boven de 20.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 12.958 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er 2160 per dag. Daarmee zou het weekcijfer rond de 15.000 kunnen uitkomen. Dat zou bijna 27 procent minder zijn dan vorige week.



In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 533 nieuwe ziekenhuisopnames, waarvan in 112 gevallen de patiënt op een intensive care kwam te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel sterfgevallen door corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 66. Ook deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan de weken ervoor.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen vrijdag stond het op 0,86. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk ongeveer een miljoen Nederlanders een prik gekregen, vergelijkbaar met de weken ervoor. Ook dat cijfer brengt het RIVM dinsdag naar buiten.

