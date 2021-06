NVJ ontvangt flink aantal dreigmails van extreemrechts na uithaal van Wilders

Journalistenvakbond NVJ heeft een flink aantal dreigmails ontvangen na een Twitterbericht van PVV-leider Geert Wilders, die alle journalisten (uitzonderingen daargelaten) "tuig van de richel" noemt.

Dat zei NVJ-secretaris Thomas Bruning dinsdag op NPO Radio 1. Bruning las een mail voor waarin stond dat alle journalisten dood moeten. "Dit is dus wat veel van onze collega’s op dagelijkse basis in de mail en op sociale media te horen krijgen."

De NVJ wil met Wilders in gesprek over de manier waarop hij journalisten benadert en vooral in openbare uitingen doorlopend afkraakt. Maar de PVV-voorman is nog niet op de uitnodiging ingegaan, aldus Bruning.

Wilders reageerde zaterdag vermoedelijk op publicaties in NRC over vermeend seksueel wangedrag van PVV-parlementariër Dion Graus.

© ANP 2021