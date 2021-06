Opnieuw minder dan 1500 nieuwe coronagevallen in een dag

Voor de tweede dag op rij zijn in Nederland minder dan 1500 nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend testten 1465 mensen positief. Dat is het laagste aantal sinds half september.

Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer nieuwe gevallen. Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder nieuwe gevallen dan op andere dagen. Dat komt doordat minder mensen zich in het weekeinde laten testen.

In de loop van de week loopt het aantal positieve tests meestal iets op. Maar vergeleken met vorige weken is goed te zien dat het aantal gevallen daalt. Vorige week dinsdag en de dinsdag daarvoor waren er bijna 2500 positieve tests.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 14.397 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 2057 per dag, en ook dat is het laagste peil sinds september.

Amsterdam

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 85 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Zowel Den Haag als Rotterdam had 59 bevestigde besmettingen. Daarna volgen Utrecht (39) en Eindhoven (35). In 62 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Doetinchem, Barendrecht, Zutphen en Harlingen. Verder waren er 85 gemeenten waar maar één nieuw geval aan het licht kwam.



Het aantal sterfgevallen steeg met veertien. Op dinsdagen ligt dat cijfer meestal hoger dan op andere dagen. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dat vaak op maandag doorgegeven aan het RIVM. Dat meldt het in de cijfers van dinsdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

© ANP 2021