Definitief vonnis in zaak tegen ex-commandant en moslimmoordenaar Mladic

Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag doet dinsdag in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen de voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber Ratko Mladic (78).

Hij kreeg in 2017 levenslang wegens zijn rol in slachtingen onder burgers in de Bosnische afscheidingsoorlog (1992-1995).

Voor de moordpartij rond Srebrenica, waar Nederlandse VN-soldaten gelegerd waren, is Mladic wegens volkerenmoord veroordeeld. Aanklagers zijn ook in beroep gegaan omdat ze menen dat Mladic veel meer op zijn kerfstok heeft dan waar hij voor is veroordeeld.

De 78-jarige Mladic vindt dat hij een eenvoudige beroepsmilitair is die zijn land naar eer en geweten heeft verdedigd. Hij wijst alle verwijten aan zijn adres af als valse beschuldigingen van de westerse mogendheden die volgens hem zijn land hebben verwoest. Volgens zijn advocaten staan er talrijke aantoonbare fouten in het vonnis van vier jaar geleden. Ze wilden vrijspraak.



Voor veel Serviërs in Bosnië en Servië is Mladic een oorlogsheld. Mladic werd al aan het eind van de oorlog in staat van beschuldiging gesteld door het net opgerichte internationale Joegoslavië-tribunaal. Maar Mladic wist zich in Servië jarenlang schuil te houden en kon daar pas in mei 2011 worden gearresteerd.

Het tribunaal wordt vooral gesteund door westerse mogendheden die voorstander waren van de afscheiding van Bosnië. Het tribunaal heeft zich vrijwel alleen met de vervolging van Servische moslims beziggehouden. Op papier is het tribunaal aan het begin van 2018 opgeheven. Maar er is een opvolger om de zaken af te ronden. Dat instituut noemt zich: Internationaal restmechanisme voor strafrechtbanken.

