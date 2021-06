Grapperhaus: terughalen Daesh-vrouw niet strijdig met kabinetsbeleid

Het terughalen afgelopen weekeinde van een vrouwelijke 'uitreiziger' die zich in Syrië bij terreurbeweging Daesh aansloot, kon veilig en verantwoord plaatsvinden.

Daarmee week de actie niet af van het staande kabinetsbeleid over Syriëgangers, zei demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus dinsdag in de Tweede Kamer.

De vrouw en haar twee kinderen werden zaterdag opgehaald door een Nederlandse delegatie in Noord-Syrië, waar de Koerden de dienst uitmaken. Ook een derde kind, een slachtoffer van kinderontvoering dat door haar moeder naar Daesh-gebied was meegenomen, reisde mee terug.

Waar het om het eventueel ophalen van Syriëgangers gaat, kijkt het kabinet naar drie criteria, aldus Grapperhaus: de veiligheidssituatie in de regio, de veiligheid van de betrokkenen en de gevolgen voor internationale betrekkingen. In deze zaak kwam erbij dat de rechtbank in Rotterdam de strafzaak tegen de vrouw dreigde af te sluiten, als de overheid niet alles deed om ervoor te zorgen dat ze de zaak kan bijwonen.



Geen precedent

Om "straffeloosheid" te voorkomen, koos het kabinet ervoor de vrouw en de kinderen op te halen, zei Grapperhaus. Anders zou de vrouw in de toekomst naar Nederland kunnen komen, zonder dat er tegen haar kan worden opgetreden. Volgens de minister schept de actie ook geen precedent, omdat de drie criteria ook in de toekomst blijven gelden.

Maar een groot deel van de Kamer toonde weinig begrip voor de actie. Ingrid Michon van de VVD vraagt waarom de minister zich "voor het karretje laat spannen van advocaten die ons strafprocesrecht misbruiken. Wat ons betreft blijven die oorlogsmisdadigers in die zandbak daar".



CDA-Kamerlid Anne Kuik vindt dat dit soort vrouwen "die hun middelvinger naar Nederland hebben opgestoken, daar moeten worden bestraft".

Hanneke van der Werf (D66) vraagt zich juist af waarom er al niet eerder mensen zijn teruggehaald op deze manier.

