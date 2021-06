Wilders 'kan niks' met nieuwe beschuldigingen tegen Graus

PVV-leider Geert Wilders is niet van plan zijn fractiegenoot Dion Graus aan te spreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag, zolang beschuldigingen daarvan niet zijn bewezen.

"Ik ben geen strafrechter", zegt hij. "Ik ben met beide handen op de rug gebonden." Hij benadrukt dat het om anonieme aantijgingen gaat, die Graus zelf tegenspreekt.

Wilders zegt "vermoedens" te hebben wie de voormalige fractiemedewerkster is die volgens NRC haar beklag heeft gedaan over seksuele intimidatie door Graus. Maar hij heeft haar daar niet over gesproken.

Hij vindt het ook niet zijn verantwoordelijkheid als partijleider om dat uit te zoeken. Dat is aan politie en justitie, omdat het om "vermeende strafbare feiten" gaat, vindt hij. "Ik ben geen strafrechter of officier van justitie. Ik heb niet de middelen of de bevoegdheid."



De enige manier om boven tafel te krijgen wat er precies is gebeurd, is volgens Wilders aangifte doen. "Man en paard benoemen." Toch roept hij de oud-fractiemedewerkster daar niet toe op. "Dat moet die vrouw zelf beslissen."

Graus is eerder door zijn ex-vrouw beschuldigd van seksueel misbruik. Zij deed wel aangifte tegen hem, maar die is volgens Wilders later weer ingetrokken.

