Mladic krijgt definitief levenslang voor genocide Srebrenica

buitenland 8 jun 16:27

De voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber Ratko Mladic (78) is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in moordpartijen in de oorlog in Bosnië van 1992-1995.

VN-rechters in Den Haag handhaafden zijn veroordeling wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord op moslims rond Srebrenica, waar Nederlandse VN-soldaten waren gelegerd. Mladic wist zich jarenlang schuil te houden in Servië en werd pas in mei 2011 gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag legde hem in 2017 een levenslange celstraf op. © ANP 2021