Mladic krijgt definitief levenslang voor genocide Srebrenica

De voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber Ratko Mladic (78) is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in moordpartijen in de oorlog in Bosnië van 1992-1995.

VN-rechters in Den Haag handhaafden zijn veroordeling wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord op moslims rond Srebrenica, waar Nederlandse VN-soldaten waren gelegerd. Mladic wist zich jarenlang schuil te houden in Servië en werd pas in mei 2011 gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag legde hem in 2017 een levenslange celstraf op, waartegen zowel hij als de aanklagers in beroep gingen. Mladic vindt dat hij als beroepsmilitair zijn plicht heeft gedaan door zijn land te verdedigen. Zijn advocaten hadden gepleit voor vrijspraak omdat Mladic niet verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor misdaden die zijn ondergeschikten hebben gepleegd.

Radovan Karadzic

De aanklagers wilden dat hij werd veroordeeld voor veel meer misdaden in een groter gebied. Mladic werd vier jaar geleden vrijgesproken van het verjagen van niet-Serviërs uit een aantal dorpen aan het begin van de oorlog. De Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic, destijds de politieke baas van Mladic, kreeg in 2019 in hoger beroep levenslang nadat het tribunaal hem in eerste aanleg tot 40 jaar had veroordeeld voor genocide. Onlangs werd bekend dat de 75-jarige Karadzic zijn straf gaat uitzitten in het Verenigd Koninkrijk.

Door de oorlog stierven ongeveer 100.000 mensen en raakten 2,2 miljoen mensen ontheemd. Het Joegoslavië-tribunaal is op papier in 2018 opgeheven. De opvolger die de zaken afrondt draagt de naam Internationaal restmechanisme voor strafrechtbanken. © ANP 2021