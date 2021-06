Veiligheidsraad wil dat VN-chef Guterres aanblijft

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties steunt de kandidatuur van António Guterres, die een tweede termijn als secretaris-generaal van de VN ambieert.

Dat was dinsdag het resultaat van een stemming tijdens een raadsvergadering in New York. Guterres (72), die in de periode 1995-2002 premier was van Portugal, werd in oktober 2016 gekozen als VN-chef en begon op 1 januari 2017 met zijn werk.

Daarvoor was hij bij de VN tien jaar voorzitter van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR).

