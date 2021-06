Biden: oordeel Mladic versterkt strijd tegen gruweldaden

De Amerikaanse president Biden noemt de bevestiging van de levenslange straf voor de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een historisch oordeel.

Het laat zien dat degenen die gruwelijke misdaden begaan ter verantwoording zullen worden geroepen, aldus Biden in een verklaring.

"Het versterkt ook onze gedeelde vastberadenheid om toekomstige gruweldaden waar ook ter wereld te voorkomen. ". Biden herinnert eraan dat Mladic bijna 26 jaar geleden de executie beval van zo'n 8000 ongewapende mannen en jongens in Srebrenica.

Hij leidde ook de meedogenloze, jarenlange belegering van Sarajevo en was verantwoordelijk voor vele andere misdaden, aldus de president. Zijn levenslange straf voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden was eerder dinsdag in hoger beroep bevestigd.



"Gerechtigheid en verzoening zijn de basis voor vrede en stabiliteit in de toekomst, en het besluit van vandaag is ook een belangrijke bevestiging dat dit mogelijk is. Ik hoop oprecht dat de leiders in de regio dit oordeel zullen respecteren", aldus Biden verder.

Hij uit ook de hoop dat het oordeel enige troost biedt aan al degenen die rouwen om de slachtoffers van Mladic.

